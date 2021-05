Prinz William: Große Angst! Jetzt will er mit Kate durchbrennen

Obwohl es so scheint, als ob Prinz William seine royalen Pflichten ohne Weiters erledigt, soll auch der Queen-Enkel immer wieder an seine Grenzen geraten. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "US Weekly": "Er ist ein Mensch und auch er hat natürlich Momente des Selbstzweifels." Oh je! Doch damit nicht genug! Vor allem nach dem Austritt von Bruder Harry soll es Momente gegeben haben, in denen William alles hinschmeißen wollte: "Er hat Zeiten, in denen er und Kate sich aus dem Staub machen wollen, um nach Cornwall zu fliehen und ihre Batterien wieder aufzuladen", offenbar die Quelle weiter! Was für furchtbare Nachrichten! Aufgeben kommt für William dennoch nicht in Frage...