Prinz William: Große Enttäuschung! War alles nur eine Lüge?

Hat Prinz William alle belogen?

Wie "BBC" unter Berufung auf Quellen aus dem Kensington Palast berichtet, soll William sich vor einigen Monaten mit dem Virus infiziert haben. Laut "Sun" hielt er seine Diagnose geheim, um das britische Volk nicht in Alarmstimmung zu versetzen. "Es gab wichtige Dinge zu tun, und ich wollte niemanden beunruhigen", soll der Ehemann von Herzogin Kate gesagt haben. Glaubt man dem Bericht, so ließ der 38-Jährige sich von den Palast-Ärzten behandeln und isolierte sich auf dem Anwesen Anmer Hall in Norfolk.

Sollte das wirklich stimmen, dürfte das Volk sehr enttäuscht von Prinz William sein. Hat er sie etwa monatelang belogen? Bisher ist noch nicht klar, ob er wirklich an Corona erkrankt war. Der Kensington Palast scheint sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Und auch William schweigt...

