Prinz William: Große Sorge! Diese Nachricht macht ihm zu schaffen!

Armer ! Eigentlich läuft es für den Sohn von momentan super! So ließ er auf seiner Auslandsreise durch Pakistan mit alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch jetzt das Traurige...

Prinz Harry und Herzogin Meghan schüttet ihr Herz aus

Im Rahmen ihrer Afrika-Reise ließen sich und vom britischen Journalisten Tom Bradby begleiten. Die daraus entstehende Dokumentation "An African Journey" gibt intime Einblicke in das Leben der Herzogin und des Prinzen. Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch das Traurige dabei: Meghan und Harry geben tiefe Herz-Momente preis und berichten, dass ihnen der öffentliche Druck und die Last der Krone manchmal ganz schön zu schaffen macht. Oh je...

Prinz William macht sich Gedanken

Wie nun durch einen Reporter gegenüber "BBC" enthüllt wurde, soll Prinz William sich große Gedanken um seinen Bruder und seine Schwägerin machen. Wie es heißt, sollen den Mann von Herzogin Kate die offenen Worte von Harry und Meghan ganz schön zusetzten. Der Arme! Auch von dem Brüder-Streit zwischen Harry und William war in der Dokumentation die Rede. Ob sich durch die emotionalen Worte der Sussexs die Wogen zwischen William und Harry wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

