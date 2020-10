Prinz William: Große Sorge um den Monarchen!

Wie William nun in einem Interview für den Podcast "Outrage + Optimism" erklärt, kann er einfach nicht verstehen, warum die mächtigen Politiker nicht genug für den Umweltschutz tun. So ist er der Meinung: "Ich verstehe nicht, warum diejenigen, die die Hand am Hebel haben, nichts tun. Es macht mich wirklich traurig und bringt mich um den Schlaf." Er ergänzt: "Wenn wir das schaffen, werden diese Lösungen irgendwann zu ganz normalen Praktiken in jedem Haushalt. Dann haben wir das Gefühl, den weltweiten Debatten eine ganz neue Dimension verliehen zu haben." Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in Williams Gedankenwelt geben. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich William von seinen Gedanken nicht überrennen lässt...