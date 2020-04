Prinz William: Große Sorge um seine Großeltern! Er bricht sein Schweigen

Als positiv auf das Coronavirus getestet wurde, machte sich große Sorgen um seinen Vater. Mittlerweile hat der 71-Jährige sich zum Glück wieder vollständig erholt. Trotzdem hat sein Sohn immer noch große Angst.

Die Royals werden isoliert

In einem Interview mit BBC verrät William, dass er sich sehr um seine Großeltern sorgt. „Natürlich denke ich voller Sorge an meine Großeltern, in dem Alter, in dem sie sind“, erklärt der 37-Jährige. Die beiden gehören mit 98 und 93 Jahren zur Risikogruppe. Eine Infektion könnte für sie schlimme Folgen haben.

Deshalb nehmen Queen Elizabeth und ihre Termine derzeit nur noch online wahr. „Wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass sie isoliert und geschützt sind", so William. Die Familie möchte mit allen Mitteln verhindern, dass die Monarchin und ihr Ehemann sich mit dem Virus infizieren…

