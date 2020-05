Prinz William: Herber Tiefschlag!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Wie erst kürzlich berichtet wurde, sollen Herzogin Kate und Prinz William seit dem Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem Königshaus enorm unter Stress leiden. Doch damit nicht genug...

Meghan & Harry: Unerwartete Wende!

William und Kate kommen an ihre Grenzen

Schon vor dem "Megxit" hatten Kate und William stets einen prall gefüllten Terminkalender. Nach dem Austritt von Meghan und Harry müssen die beiden nun auch noch ihre Pflichten übernehmen und gelangen dadurch immer wieder an ihre Grenzen. Doch das Traurige dabei: William muss in dieser schwierigen Zeit nun auch noch auf einen seiner treusten Mitarbeiter verzichten, der ihm sonst stets den Rücken frei hielt! Für William alles andere als leicht...

William ist allein

Wie nun durch den "Kensington Palast" verkündet wurde, ist Williams Privatsekretär aktuell nun für die Regierung tätig! William muss also vorerst auf die Arbeit seines Vertrauten verzichten und seine Termine allein koordinieren. So heißt es: "Er ist vorübergehend aus dem königlichen Haushalt zu uns versetzt. Er koordiniert insbesondere die Reaktion auf das Coronavirus." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Kate ihren William in dieser schweren Zeit ein wenig unterstützen kann...

