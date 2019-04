Reddit this

hat die Schnauze voll! Angeblich soll Prinz William immer wieder mit ihrer besten Freundin Rose Hanbury geturtelt haben. Andere Quellen behaupten sogar, dass die beiden eine Affäre hatten, als Kate mit Sohn Louis schwanger war. Eigentlich ist auch Rose vergeben. Vor zehn Jahren heiratete sie den britischen Filmemacher David Rocksavage.

Eifersucht-Drama wegen Rose

Der angebliche Seitensprung löste zwischen Kate und William eine handfeste Ehe-Krise aus. "Kate ist extrem eifersüchtig auf Rose", plauderte ein Insider gegenüber "National Enquirer" aus. "William schwärmt seit Jahren für Rose. Freunden soll er sogar gesagt haben, dass ihm das ehemalige Model 'durch die Lappen gegangen' sei."

Herzogin Kate hat Schluss gemacht!

Kate will nichts mehr mit Rose zu tun haben. "Sie waren beste Freunde, gingen zu denselben Events und gemeinsam auf Jagd. Und dann kam diese Bombe! Sie hatten einen schrecklichen Streit. Kate sieht die Freundschaft jetzt in einem anderen Licht."Als Kate auch ihrem Mann eine knallharte Ansage machte, stritt er alles lachend ab. Lässt sich nur hoffen, dass an den Gerüchten wirklich nichts dran ist...