Prinz William & Herzogin Kate: Autounfall! Ihre Fans sind geschockt!

Oh je! Was für furchtbare Neuigkeiten von und . Vorgestern war das royale Paar noch dabei zu bewundern, wie es an einer Parade in Windsor teilnahm, um dem niederländischen und spanischen Königspaar, die sich gerade zu Besuch in Großbritannien befinden, die Ehre zu erweisen. Doch jetzt die Hiobsbotschaft...

Die Eskorte von Kate und William wurde in Unfall verwickelt

Wie nun berichtet wird, wurde ein Motorradfahrer, aus der Eskorte von William und Kate, in einen schlimmen Unfall verwickelt. Dabei fuhr der Polizist mit seinem Motorrad eine ältere Frau an und verletzte sie schwer! Was für eine Schock-Nachricht! Wie durch "Mirror" berichtet wird, soll die 83-jährige Irene Mayor gegen Mittag im Westen von London von der Maschine erfasst worden sein.

Palast äußert sich zu Vorfall

In einem Statement zu dem Unfall heißt es durch den Palast: "Ihre Königlichen Hoheiten haben Irene und ihrer Familie bereits alles Gute gewünscht und werden in jeder Phase ihrer Genesung in Kontakt bleiben!" Ebenfalls sollen Kate und William bereits Blumen sowie eine persönliche Notiz ins Krankenhaus geschickt haben. Auch ein Besuch des royalen Paares bei der 83-Jährigen soll geplant sein.