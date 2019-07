Prinz William & Herzogin Kate: Große Drama hinter den Palastmauern!

Reddit this

Oh je! Was für eine Hiobsbotschaft von und . Obwohl die beiden stets eine Vielzahl von Sicherheitsleuten um sich haben, entgingen sie und ihre Kinder nun knapp einer Katastrophe!

Herzogin Kate und Print William in Gefahr

Wie nun berichtet wird, kam es im Kennsington Palast zu einem schlimmen Sicherheitsverstoß! Erst vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass in den Buckingham Palast eingebrochen wurde, nun verschaffte sich ein Verbrecher Zugang zu dem Privatbereich der Cambridges. So gelangte Darren Benjamin ungeachtet in den Kensington Palast, weil er angab, Möbel zu liefern. Wie "Sun" berichtet, wurde Darren 2008 zu sieben Jahren verurteilt wurde, weil er einen Mann folterte. Ein absoluter Schock für William und seine Familie!

William will die Sicherheit erhöhen

Um solch einen Vorfall erneut zu vermeiden, ließ Prinz William nun die Sicherheitsvorkehrung erhöhen, um seine Familie zu schützen. Der Sohn von soll außer sich gewesen sein, als Darren angab, dass er George, Charlotte und den kleinen Louis im Garten des Kensington Palastes gesehen hätte. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Cambridges schnell von diesem schlimmen Ereignis erholen können.

