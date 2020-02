Prinz William & Herzogin Kate: Jetzt lüftet ER das süße Geheimnis!

Eigentlich ist es für das britische Königshaus eher untypisch, dass es sich zu privaten Belangen äußert. Um so verwunderlicher somit die jüngste Nachricht von ...

Prinz William und Kate besuchen Wales

Neben all dem "Megxit"-Trubel müssen Prinz William und Herzogin Kate weiterhin ihre royalen Pflichten erfüllen und absolvieren einen Termin nach dem anderen. So war das Paar auch jetzt dabei zu sehen, wie sie den Süden von Wales bereiste, um dort verschiedene Einrichtungen zu besuchen. Bei einem Event in einer Eisdiele plauderten Kate und William dabei mit einigen Eltern, die dort mit ihren Kindern vor Ort auf das königliche Paar wartete. Ein Detail sorgte während ihres Besuchs jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit...

Prinz William lüftet süßes Geheimnis

Beim Betreten der Eisdiele sorgte Prinz William bei seinen Fans für ordentlich Staunen. Der Grund: Er entdeckte dort das Buch "Für Hund und Katz ist auch noch Platz" und erklärte den Anwesenden, laut "Hello": "Ich lese das unseren Kindern ständig vor." Wie süß! William gibt somit ganz private Einblicke in sein Familienleben und lüftet somit ein niedliches Geheimnis, wie er seine Freizeit mit seinen Kindern in den eigenen vier Wänden verbringt. Ob William in der nächsten Zeit wohl noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern wird? Wir können gespannt sein...

