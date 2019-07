Prinz William & Herzogin Kate: Jubel-News! Baby Nummer 4!

Reddit this

Die britischen Royales sind im Baby-Fieber! Erst vor gut zwei Monaten brachte Herzogin Meghan den kleinen Archie zur Welt. Doch auch bei Kate und William soll die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie stehen vor einem Scherbenhaufen!

Herzogin Kate und Prinz William: Baby Nummer 4!

Wie nun royal Expertin Katie Nicholl im Interview mit " Tonight" erklärt, wollen Kate und William ihr Familienglück unbedingt durch ein viertes Baby krönen. So erläutert sie: "Insider sagten mir, dass sie es wirklich lieben würden, eine große Familie zu haben." Kate soll es genießen, in der Nähe von Neugeborenen zu sein und William soll vollkommen begeistert davon gewesen sein, als sein Bruder im Mai Vater wurde. Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch damit nicht genug!

Es könnte noch diesem Jahr soweit sein!

Laute Katie Nicholl könnten William und Kate die süße Baby- noch in diesem Jahr verkünden. Ob die Royal-Expertin mit ihren Vermutungen jedoch richtig liegt, wurde vom britischen Hof bis jetzt noch nicht bestätigt. Wir können also weiterhin gespannt und abwarten, wann Kate und William zum vierten Mal Eltern werden. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt!

