Prinz William & Herzogin Kate: Rückzug aus der Öffentlichkeit!

Oh je, davon werden alle royalen Fans aber überhaupt nicht begeistert sein. Obwohl und wahre Medienlieblinge sind, wurde jetzt bekannt gegeben, dass nun ein wichtiges Detail aus ihrem Familienleben der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll. Ein Schock für alle Windsor-Anhänger. Viele fragen sich besorgt: Ziehen sich Kate und William aus dem Medienrummel zurück?

Wie vor einigen Tagen berichtet wurde, startet für in ein paar Tagen das zweite Schuljahr. Für den 5-Jährigen sind somit die Sommerferien vorbei und der schönen Familienzeit mit Mama Kate und Schwester Charlotte wird ein jähes Ende gesetzt. Doch damit nicht genug. Während im letzten Jahr bei der Einschlug von George in der "Thomas Bettersea"-Grundschule ein wahres Medienspektakel veranstaltet wurde, müssen alle royalen Fans dieses Jahr vergeblich auf Bilder des kleinen Prinzen warten. Wie traurig!

Herzogin Kate und Prinz William: Keine Bilder von Prinz George

Wie das "Hello"-Magazin erfahren haben will, sollen von dem Schulanfang von Prinz George keine Bilder in der Öffentlichkeit erscheinen. Der Grund dafür: Die royale Tradition schreibt vor, dass damit nach der Einschulung Schluss ist. Wie schade! Ganz müssen alle George-Fans auf den kleinen Prinzen in diesem Jahr jedoch nicht verzichten. Spätestens bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie in Windsor, wird er wieder zu sehen sein - zum Glück!