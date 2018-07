Prinz William & Herzogin Kate: Süßes Geheimnis enthüllt!

Reddit this

Welch süße Nachricht von und . Dass das royale Ehepaar absolute Vorzeigeeltern sind, ist bereits bekannt. Die beiden sind immer wieder bei öffentlichen Auftritten dabei zu sehen, wie sie sich liebevoll um ihre Kinder und kümmern. Die Geburt ihres dritten Sprosses, Prinz Louis, krönte das Familienglück. Nichts desto trotz sorgen Kate und William nun mit einer überraschenden Enthüllung für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Die beiden hüteten bis jetzt ein süßes Geheimnis!

Herzogin Kate und Prinz William: Prinz George wird König

Momentan ist nach wie vor die Queen das Oberhaupt der britischen Monarchie. Wenn der Thronfolgeplan eingehalten wird, wird diesen Posten nach der Queen ihr Sohn , danach dessen Sohn William und darauf der kleine Prinz George übernehmen. Ein Amt, von dem der Spross von Herzogin Kate und Prinz William bis jetzt jedoch keinen blassen Schimmer hat. Die neusten Informationen des royalen Paares besagen nämlich, dass sie ihrem Sohn diese Tatsache nach wie vor vorenthalten haben. Doch warum?

Herzogin Kate und Prinz William: Darum schweigen sie gegenüber Prinz George

Obwohl Prinz William und Herzogin Kate ihre Kinder schon jetzt an ihren royalen Pflichten teilhaben lassen, soll Prinz George bis jetzt nicht wissen, dass er nach seinem Vater die britische Thronfolge antreten wird. So verrät die Autobiografin von Prinz Charles, Catherine Meyer, gegenüber "E- ": "Bei George versuchen sie, diesen Moment so lange wie möglich hinaus zu zögern, um ihm ein normales Leben zu ermöglichen." Welch süße Geste! Wann Kate und William sich dazu entschließen werden, George mit seiner Zukunft zu konfrontieren? Wir können gespannt sein...