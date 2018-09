Prinz William & Herzogin Kate: Süßes Geheimnis gelüftet!

Mehr "Cuteness" geht kaum! Dass die Kinder von und seit ihrer Geburt mindestens genau so viel Popularität genießen, wie ihrer royalen Eltern, ist definitiv kein Geheimnis mehr. Eine der neusten Infos über die königlichen Sprösslinge, sorgt nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit!

Herzogin Kate & Prinz William: Großes Ehe-Drama! Angesteller packt aus!

Prinz William & Herzogin Kate: Ihre Kinder sollen "normal" aufwachsen

Obwohl und definitiv ein anders Leben führen als andere Kinder, sind Prinz William und Herzogin Kate stets bedacht darauf, ihrem Nachwuchs den Alltag so "normal" wie möglich zu gestalten. So beteuerte der Prinz in der Vergangenheit bereits des Öfteren, dass er seine Kinder ohne den Druck der Krone großziehen möchte. Wie gut Kate und ihm dies tatsächlich gelingt, verrät William nun in einem überraschenden Statement!

Prinz William & Herzogin Kate: Süße Beichte

Wie Prinz William nun berichtet, sind seine Kinder absolute Fans der Kindergeschichte "Der Grüffelo" von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Beim Event des "Tusk Trust" traf der Prinz auf das Autoren-Duo und sorgte damit für einen absoluten "Herz"-Moment. Als Julia und Axel dem Prinzen vorgestellt werden sollte, entgegnete dieser: "Ich weiß, wer Sie sind. Der Grüffelo ist ein großer Hit bei uns zu Hause." Süße Worte, die zeigen: George und Charlotte wachsen genauso kindlich auf, wie andere Kinder in ihrem Alter.