Prinz William & Herzogin Kate: Wirbel um inszeniertes "Prinz George"-Foto!

Denn statt eines ausgebildeten Fotografen vertrauten William und Catherine den Foto-Künsten von Opa Michael Middleton.

Und der verstieß prompt gegen die Foto-Regel schlechthin.

Welche das ist, was an dem Foto noch stark verbesserungswürdig wäre und warum sich die frisch gebackenen Eltern dennoch für dieses Foto entschieden, erfahrt Ihr in einer neuen Folge von InTouch TV.