Immer wieder ranken sich neue Gerüchte, um das Baby-Glück von Prinz William und Herzogin Kate. So wird seit einigen Monaten behauptet, dass die Royals sogar Zwillinge erwarten sollen und Prinz George und Prinzessin Charlotte gleich zwei neue Geschwisterchen begrüßen dürfen. Ein offizielles Statement dazu, gab es von dem Prinzen und der Herzogin nicht. Bis jetzt! Prinz William plauderte nun fröhlich aus dem Zwillings-Nähkästchen...

Wie "Mirror" berichtet, soll Prinz William bei einem Gast auf einer Preisverleihung in Plauderlaune gewesen sein. So soll Prinz William dem Gast berichtet haben: "Unser drittes Kind kommt im April. Bis dahin versuche ich, so viel Schlaf wie möglich zu bekommen." Ebenfalls soll er hinzugefügt haben: "Zwei Kinder sind in Ordnung, aber ich frage mich, wie ich das mit drei Kleinen schaffen werde." Ehrliche Worte, die zeigen: William ist und bleibt ein Vollzeit-Papa. Eine Frage bleibt dabei jedoch offen: "Wie wird Prinz William mit Zwillinge umgehen?"

Prinz William verschafft Zwillings-Klarheit

Scheinbar waren die Zwillings-Gerüchte der Vergangenheit gar nicht mal so abwegig. Auch Prinz William scheint sich bereits Gedanken über Zwillings-Nachwuchs gemacht zu haben. So soll der Prinz verraten haben: "Zwillinge würden meine mentale Gesundheit auf die Probe stellen." War dies etwa eine versteckte Zwillings-Beichte?

Offiziell äußerten sich Prinz William und Herzogin Kate noch nicht zu den Spekulationen. Ob das königliche Paar im April doppelten Nachwuchs erwarten wird? Wir können weiterhin gespannt sein...