Prinz William: Intime Details enthüllt!

Auch an Kate und William gingen die vergangenen Monate nicht spurlos vorüber! So mussten sie nicht nur einige Aufgaben der Royals übernehmen, sie mussten ebenfalls ihren Familienalltag komplett neu planen. So wie alle anderen Kindern in Großbritannien mussten nämlich auch Prinz George und Prinzessin Charlotte zu Hause unterrichtet werden. Für Kate und William oft eine kleine nervliche Zerreißprobe. Doch wie der Prinz nun berichtet, ist bei ihnen wieder etwas mehr Normalität eingekehrt...