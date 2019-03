Reddit this

Huch, was ist denn bei Prinz William los? Eigentlich galt stets Prinz Harry als Rebell des englischen Königshauses. Doch jetzt die Überraschung...

Damit hätten alle Royalisten definitiv nicht gerechnet. Obwohl Prinz William stets als absoluter Vorzeige-Prinz galt, macht nun eine Meldung die Runde, die so gar nicht zu dem Mann von passt...

Queen Elizabeth II.: Bedrückende Nachrichten erschüttert England

Prinz William: Bruch mit dem Protokoll?

Da als Mitglied des englischen Königshauses eine Reihe von Regeln beachtet werden müssen, ist definitiv nicht Neues. Während dabei das ein oder andere Mal mit dem Protokoll brach, zeigte sich William stets von seiner besten Seite. Umso verwunderlicher somit die neusten Nachrichten von William...

Prinz William wollte ein XXL-Tattoo

Wie nun ein Mit-Matrose Williams, der 2008 fünf Wochen lang auf der HMS Iron Duke mit dem Prinzen in der Karibik gedient hatte, verrät, wollte William sich damals ein riesiges Tattoo stechen lassen. Niemand geringeres als soll dabei sein Vorbild sein. Die Quelle erklärt gegenüber "Sun": "Viele der Jungs an Board hatten Tattoos und William war davon offensichtlich fasziniert!" Ebenfalls fügt er hinzu: "Wir dachten, dass er scherzt – aber er sagte, er wolle ein Riesen-Tattoo wie David Beckham." Was für Neuigkeiten. Ein Glück, dass William diese Pläne schnell wieder über Bord warf. Die Queen wäre sicherlich nicht begeistert gewesen...