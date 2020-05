Prinz William: Jetzt bricht er sein Schweigen!

Na das ist mal eine Überraschung! Eigentlich sind die Royales dafür bekannt, dass sie sich zu privaten Themen eher bedeckt halten. Um so verwunderlicher somit die jüngste Aussage von ...

Prinz William erledigt seinen Job auch in der Corona-Krise

Obwohl sich das Leben auch bei den Royales gerade anders herum dreht, lässt es sich Prinz William nicht nehmen, seinen Aufgaben und Pflichten mit Bravour zu meistern. Doch dabei muss er nicht nur seine königlichen Jobs erledigen, sondern auch die Tätigkeiten der Queen sowie die von . Seine Großmutter und sein Vater befinden sich nämlich aktuell noch in Quarantäne und es ist noch nicht bekannt, wann sie wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren. Für William jedoch kein Problem! So sorgt er jetzt auch bei einem seiner jüngsten Interviews für besonders viel Aufmerksamkeit...

Prinz William plaudert aus dem Nähkästchen

In einem Gespräch mit der Food-Organisation "Peek Project" geriet William jetzt in Plauderlaune und gab dabei intime Einblicke in sein Familienleben. So berichtet er, dass bei seinen Kindern und beim Familienessen nicht immer alles glatt läuft: "Kommt aber darauf an, was auf den Tisch kommt." Ebenfalls ergänzt er: "Wenn du etwas auftischst, das sie nicht mögen, ist das eine ganz andere Angelegenheit." Wow! Was für eine intime Beichte! Ob und William in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

