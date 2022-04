Prinz William: Jetzt kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein

Wie nun in dem Buch "The Palace Papers" durch Autorin Tina Brown berichtet wird, soll William in seinen Kindheitstagen sein Umfeld ganz schön an die Grenzen gebracht haben. So heißt es in dem Werk sogar, dass William seinem Kindermädchen gegenüber eine fiese Anfeindung ausgesprochen haben soll: "Als er vier war, hatte er die unschöne Angewohnheit seine Nanny Barbara Barnes anzufahren: 'Keiner sagt mir, was ich tun soll! Wenn ich König bin, werde ich dich bestrafen!'" Autsch! Harte Worte, die dem erwachsenen William so gar nicht gefallen werden! Was der Prinz wohl über diese Enthüllung denkt? Bis jetzt gab er dazu jedenfalls noch kein Statement ab!