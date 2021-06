Prinz William: Küsse mit einer anderen Frau

Das Prinz William auch nach der Hochzeit mit Herzogin Kate ein echter Frauenschwarm ist, ist definitiv nichts Neues. Doch wie der Prinz nun offenbart, wollte eine Verehrerin jetzt aufs Ganze gehen und dem Sohn von Prinz Charles einen dicken Schmatzer aufdrücken. Doch damit nicht genug! Die Herzdame von Prinz William hatte ein stolzes Alter von 96 Jahren. So offenbart William jetzt laut "Brisant": "Ich wurde gestern von einer 96-jährigen Dame angegraben, die mich küssen wollte. Sie ist mit ihrer Tochter in einem Pflegeheim. Ich sagte: 'Die prügeln mich, wenn ich keinen Abstand halte.' - 'Dann nehme ich dich später irgendwann', sagte sie dann. Das war eine Type! Und ich wurde gestern auch umarmt.'" Uh la la! Und was sagt Herzogin Kate zu so viel Offensive auf ihren Mann? Sie nimmt es mit Humor: "Das passiert also, wenn ich nicht da bin."

Ob der Prinz uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...