Prinz William: Plan gegen Harry! Er macht ernst

Geschwister sind oft schwierig. Aber das Drama, das sich seit Jahren zwischen William (41) und Harry (39) abspielt, ist eine echte Tragödie. Wenn der Kronprinz nur an den Jüngeren denkt, steigt eine unfassbare Wut in ihm auf. Er hat Harrys Verschachern von Familiengeheimnissen so satt und will ihn für immer verbannen. "William plant bereits für die Zeit, wenn er König ist, und er sieht keine Zukunft für die Sussexes in der königlichen Familie", verrät eine gut informierte Quelle laut "Das neue Blatt".