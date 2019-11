Prinz William & Prinz Charles: Schlimmer Streit wegen Meghan!

Oh je! Was ist nur im britischen Königshaus los? Erst kürzlich erschütterten die Enthüllungs-Interviews von Herzogin Meghan und Prinz Harry die Öffentlichkeit! Nun die nächste Schock-Nachricht...

Queen Elizabeth II.: Große Sorge! Sie muss jetzt ganz stark sein!

Prinz Charles bevorzugt Herzogin Meghan

Wie nun enthüllt wurde, soll es zwischen und zu einem handfesten Streit gekommen sein. Der Grund: Charles soll Meghan gegenüber Kate bevorteilen. So soll ein Insider gegenüber "People" behauptet haben, dass William an seinen Vater appelliert haben soll: "Hör auf, Meghan zu bevorzugen." Doch damit nicht genug! "Während Charles wöchentlich mit Meghan spricht, um zu sehen, wie es ihr geht, ruft er selten Kate an", erklärt die Quelle!

Charles schließt Kate und William aus

"Und dann sind da die heimlichen Dinnerpartys in Clarence House. Er lädt die Sussexes ein, ohne William und Kate etwas davon zu sagen oder sie auch einzuladen - und Tage später macht er eine Bemerkung darüber, was William aufregt", will der Insider wissen. Abschließend fügt er hinzu: "William hasst es, wie die Dynamik sich verändert hat." Oh je! Ob sich die Wogen zwischen der royalen Familie wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?