Prinz William & Prinz Harry: Bittere Enthüllung!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Seit dem "Megxit" machen immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass vor allem zwischen Prinz Harry und Prinz William Funkstille herrschen soll. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Haben Harry und William Streit?

Obwohl Harry und William stets als unzertrennlich galten, soll die Stimmung zwischen den beiden in den letzten Monaten immer mehr abgekühlt sein. Vor allem der "Megxit" soll dem Brüder-Zwist die Krone aufgesetzt haben. Dabei soll die Situation zwischen Harry und William sogar so weit eskaliert sein, dass William von einem Kontaktabbruch mit seinem Bruder gesprochen haben soll. Doch ist die Stimmung zwischen den beiden wirklich so schlecht?

Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Wie nun ein Insider gegenüber "People" berichtet, ist zwischen William und Harry keine Besserung in Sicht, was ihre Stimmung anbelangt. So erklärt die Quelle: "Sie sind definitiv nicht im Guten auseinandergegangen, aber sie sind beide sehr erleichtert, dass es vorbei ist." Oh je! Ob die beiden die Wogen wohl nochmal bei einem persönlichen Gespräch glätten können? Momentan weilen Harry und Meghan jedenfalls noch in Kanada. Wie lange sie dort bleiben, ist nicht bekannt.

