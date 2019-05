Prinz William & Prinz Harry: Folgenschwere Entscheidung!

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit einigen Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen den beiden Brüdern ein erbittertet Streit herrschen soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Meghan: Schock-News um Baby Archie und seine Nanny!

Prinz William und Prinz Harry beenden ihre Zusammenarbeit

Vor zehn Jahren gründeten Harry und William im Jahr 2009 die "Royal Foundation". Nach der Hochzeit von Prinz William stieß Kate dazu, nach der Hochzeit von Harry seine Ehefrau Meghan. Eigentlich sollte die Stiftung genutzt werden, um die karitative Arbeit der Paare zu bündeln. Doch jetzt der Schock! Wie nun durch "The Sun" berichtet wird, sollen sich Harry und Meghan gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Kate und William entschieden haben. Doch was ist der Grund dafür?

Der Streit zwischen den Brüdern geht in die nächste Runde

Wie nun ein Insider berichtet, soll zwischen Harry und William Eiszeit herrschen. So verrät die Quelle: "Die Dinge liefen sehr schlecht zwischen den Brüdern und sie sahen sich einige Monate nach der Hochzeit von Meghan und Harry nicht privat." Ebenfalls fügt er hinzu: "Es herrscht eine Feindseligkeit wegen Status, Geld und Meghan." Was für traurige Neuigkeiten! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Palast gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab.