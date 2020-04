Prinz William & Prinz Harry: Kontaktabbruch! Sie haben sich nichts mehr zu sagen!

Reddit this

Oh je! Was ist nur bei und los? Obwohl Harry und Meghan mittlerweile in Los Angeles wohnen, soll der Streit zwischen Harry und William erneut eskaliert sein...

Queen Elizabeth II.: Traurige Nachrichten an ihrem 94. Geburtstag

William flehte Harry an

Wie nun eine Quelle gegenüber "National Enquirer" berichtet, soll William zu dem 94. Geburtstag der Queen eine ganz besondere Überraschung geplant haben. So soll er Harry darum gebeten haben, dass er, Meghan und Baby Archie nach Großbritannien reisen, um die Königin zu überraschen. Doch Harrys Antwort darauf fiel vernichtend aus: "Er sagte zu William, dass dieser wohl einen Scherz machte, dass die ihn und seine Frau Meghan so schlecht behandelt hätten, dass er nie wieder britischen Boden betreten würde." Doch damit nicht genug: "Mir wurde gesagt, William hätte seinen Bruder angefleht, aufzuhören, Meghans Wünsche vor seine Pflicht gegenüber Ihrer Majestät und dem Land zu stellen, speziell in dieser Corona-Pandemie" - ohne Erfolg!

Harry will keinen Kontakt mehr

Der Streit zwischen den beiden Brüdern soll sogar so weit gegangen sein, dass Harry seinem Bruder verboten haben soll, sich jemals wieder bei ihm zu melden. William soll darauf hin vollkommen ausgerastet sein und Harry böse Dinge an den Kopf geworfen haben: "Am Ende sagte William, die beiden wären nicht besser als Reality- - , die Zugang zu sich gegen Geld verkaufen." Autsch! Ob bei den beiden Brüdern wohl jemals wieder Ruhe einkehrt?

