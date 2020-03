Prinz William & Prinz Harry: Plötzlich ist alles anders!

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl zwischen Prinz Harry und Prinz William seit Monaten ein erbitterter Streit herrschen soll, wagt nun einen ersten Annäherungsversuch!

Prinz William und Prinz Harry im Streit?

Es wird nicht ruhig bei Prinz William und ! Immer wieder machten in der letzten Zeit Gerüchte die Runde, dass die beiden Brüder ein denkbar schlechtes Verhältnis zueinander haben sollen. Während Harry und William stets als unzertrennlich galten, soll vor allem einen Keil in das sonst zu gute Verhältnis der beiden getrieben haben. Ebenfalls soll William seinem Bruder nicht verzeihen, dass er dem englischen Königshaus mit seinem Austritt den Rücken zukehrt. Doch jetzt die Wende....

William veröffentlicht rührenden Post

Via " " könnte Prinz William nun einen ersten Schritt auf Harry zugegangen sein. So postete er zum gestrigen Muttertag, in Großbritannien wird dieser bereits im März gefeiert, eine Reihe von Bildern, auf denen unter anderen auch William, Harry und zu sehen sind. Ist dies etwa ein erster Schritt in Richtung Versöhnung? Was Harry über diesen emotionalen Post seines Bruders denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab...

