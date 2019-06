Oh je! Was für traurige Nachrichten von Prinz William und Prinz Harry! Schon seit Monaten machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen den Brüdern ein erbitterter Streit herrschen soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Was ist nur bei und los? Obwohl die beiden Brüder in ihrer Jugend als unzertrennlich galten, soll sich ihr Verhältnis in den letzten Monaten immer weiter abgekühlt haben. Vor einigen Tagen wurde sogar darüber berichtet, dass Harry und William ihre royale Arbeit in der "Royal Fundation" ab sofort getrennt voneinander ausführen. Doch damit nicht genug...

Harry und William im Streit?

Seit der Hochzeit von Harry und Meghan gerät die Streit-Gerüchteküche um Harry und William immer wieder ins Brodeln. Zuerst sorgten Harry und Meghan mit ihrem Umzug ins Frogmore Cottage für jede Menge Aufsehen, dann entschlossen sich Harry und Meghan dazu, ihren eigenen -Account zu führen. Wie verfahren die Situation zwischen den beiden Brüdern jedoch wirklich ist, war lange unklar - bis jetzt.

Funktstille zwischen Harry und Meghan

Wie nun durch Royal-Expertin Emily Andrews gegenüber "Sun" berichtet wird, sollen die beiden Brüder nach Harrys Hochzeit für ganze sechs Monate kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Mittlerweile sollen sich ihr Verhältnis jedoch wieder entspannt haben. So erklärt Emily weiter: "Ich denke, dass die Beziehung von Harry und William hinter den Kulissen immer ihre Höhen und Tiefen hatte, aber natürlich haben wir das niemals wirklich mitbekommen." Bleibt somit nur zu hoffen, dass bald wieder mehr Ruhe bei den Windsors einkehrt.