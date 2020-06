Prinz William: Psycho-Kollaps! Niemand kann ihm helfen!

Oh je! So kennen wir ja gar nicht! Obwohl der Sohn von eigentlich für seine fröhliche und lockere Art bekannt ist, sieht es in seinem Inneren ganz anders aus...

Prinz William hat Angst

Eigentlich ist es für Prinz William nichts Besonderes, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Wie der Enkel der Queen nun jedoch berichtet, hat er vor manchen Auftritten enorme Angst. So verrät er gegenüber "BBC": "An manchen Tagen und vor wichtigen Reden hatte ich richtig große Angst! Ich habe mir gesagt: 'Das darf nicht schief gehen, alle gucken auf dich!'" Oh je! Vor allem aber der Tod seiner geliebten Mutter machte William dabei viele Jahre zu schaffen und versetzte den Prinzen in eine Schock-Starre: "Der Tod meiner Mutter war traumatisch für mich. Die Emotionen von damals kommen immer wieder hoch und gerade in der jetzigen Lebensphase gibt es fast niemanden, der mir damit helfen kann." Doch zum Glück, probiert ihm immer wieder aufs Neue eine Stütze zu sein...

Kate ist für William da

"Kate und ich unterstützen uns gegenseitig. Wir wachsen an diesen schwierigen Momenten und lernen daraus", erklärt William weiter und fügt hinzu, dass ihm am Meisten das Leben mit seinen Kindern frischen Wind verleiht: "Kinder zu haben stellt dein Leben völlig auf den Kopf." Ob uns der Prinz in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

