Prinz William: Schlimmer Ausraster! So kennen wir ihn gar nicht!

Während Prinz William äußerlich stets we ein Ruhepol wirkt, soll es in ihm innerlich oft ganz anders aussehen. Wie nämlich nun Autor Robert Lacey in der "Daily Mail" berichtet, soll William als Kind und Jugendlicher oft extrem ausgerastet sein. Er soll dabei nicht nur seinen Vater Charles massiv angeschrien haben, sondern auch mit allen Mitteln probiert haben, seinen Kopf durchzusetzen. Sogar Herzogin Camilla soll solch einen Ausraster mitbekommen haben. Doch damit nicht genug...