Prinz William: Schlimmer Streit mit Charles!

Über den Palastmauern in England ziehen dunkle Gewitterwolken auf... Ein fürchterlicher Sturm braut sich zusammen - und das ausgerechnet zwischen Prinz William (35) und seinem Vater, Prinz Charles (69)!

Prinz Charles: Unfassbares Ultimatum für Herzogin Camilla

Prinz William: Zornig auf seinen Vater

Der steht im Moment sowieso im Verruf, ein bisschen anstrengend zu sein. Von skurrilen Sonderwünschen bis zur Bezeichnung "weltfremd und verhätschelt" ist alles dabei. Jetzt kommt's noch dicker: Der Sohn von Queen Elizabeth (91) soll schrecklich eifersüchtig sein - auf die Mutter seiner Schwiegertochter, Herzogin Kate (35). Carol Middleton (63) soll nämlich - so sieht das zumindest Charles - versuchen, ihm seine Enkelkinder wegzunehmen.

Prinz William: Sein Vater ignoriert Williams Schwiegermutter

Richtig gelesen. Carol soll so vernarrt in Prinz George (4) und die kleine Prinzessin Charlotte (2) sein, dass sie sie samt Eltern ganz oft einlädt. Das mag stimmen, aber das Ziel ist dabei sicher nicht, die Kleinen so sehr an sich zu binden, dass sie gar nicht mehr zu Opa Charles wollen. Genau das vermutet der aber - und zieht seine Konsequenzen daraus! Bei öffentlichen und privaten Treffen ignoriert er deshalb die Schwiegermutter von William und stiftet sogar seine zahlreichen Angestellten dazu an, es ihm gleich zu tun. "Charles begann zu befürchten, dass er von den Middletons angegriffen wurde und mehrere Höflinge der Königin nahmen das auf. Als Konsequenz beschlossen sie, Carole Middleton bei gesellschaftlichen Anlässen zu ignorieren", schreibt der Autor Tom Bower.

Queen Elizabeth: Sie steht ihrem Enkel zur Seite

Das soll William stinksauer machen. Sein eigener Vater boykottiert seine Schwiegermutter? Ein Unding! Deshalb soll er jetzt sogar einen Termin bei der Queen gemacht haben, um sich über die ärgerliche Geschichte beraten zu lassen. Was rät die Queen? Very british: Abwarten und Tee trinken... Zur Sicherheit lud sie aber einen Kamera-Mann ein, der sie filmen sollte, wie sie mit Carole um den Balmoral-Hof fährt. Das sollte Charles zu Denken geben!