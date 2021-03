Prinz William: Sein trauriges Geheimnis wurde gelüftet

Via "Instagram" teilten die Royals nun ihre Botschaften zum Muttertag und sorgen damit für ein wahres Gefühlsbeben. Vor allem die Nachricht von Prinzessin Charlotte ist an Emotionalität kaum zu übertreffen. So schreibt die kleine Tochter von Prinz William an ihre verstorbene Großmutter Diana: "Liebe Oma Diana, ich denke an dich am Muttertag und habe dich sehr lieb. Papa vermisst dicht." Wow! Was für herzzerreißende Worte, die sicherlich nicht nur in William jede Menge alte Gefühle hochkommen lassen...