Prinz William: So zieht er seinem Vater die Moneten aus der Tasche!

Prinz William hat Grund zur Freude! Denn sein Gehalt wurde erhöht, genauer gesagt vervierfacht! As "Prince of Wales" bekommt der Sohn von König Charles einen deutlich dickeren Gehaltscheck als früher. Durch den Karriereschritt und die Einnahmen aus dem Grund- und Immobilienfonds "Duchy of Cornwall" erhält Prinz William nun stolze 24 Millionen Pfund pro Jahr, wie "Daily Mail" berichtet! Das dürfte den Mann von Prinzessin Kate ziemlich freuen.

Den Steuerzahler jedoch weniger. Denn wie die Deutsche Presseagentur laut "ARD" berichtet, sind die Kosten für die Bevölkerung erheblich gestiegen. Nicht nur die Inflation reißt ein Loch in die Brieftaschen der Briten, sondern auch die gestiegenen Steuern. Mit Schuld daran soll auch der opulente Lebensstil der Royals sein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Deutschland-Besuch von Prinz Charles mit stolzen 140.000 britischen Pfund zu Buche schlug. Von den anderen teuren Eigenheiten der reisenden Royals mal ganz abgesehen.

Ob die Gehaltserhöhung von Prinz William das Fass zum Überlaufen bringen wird, bleibt abzuwarten. Doch die Stimmung gegen das britische Königshaus ist aufgeheizt. Immerhin hatte König Charles versprochen, einen strengen Sparkurs zu fahren. Davon ist gerade eher weniger zu erkennen...