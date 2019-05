Prinz William: Tragischer Verlust! Der Schmerz ist kaum zu ertragen

Als 15 Jahre alt war, verlor er auf tragische Weise seine geliebte Mutter Diana (✝36). Sie kam bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Fortan musste der Sohn von lernen, die Trauer zu verarbeiten und sich wieder aufzurappeln.

Tragischer Verlust

Doch auch nach 20 Jahren erinnert William sich an die Trauer und den unendlichen Schmerz, den er damals fühlte. "Ich denke, wenn man einen solchen Verlust erlitten hat in einem jungen Alter – eigentlich immer, aber besonders in jungen Jahren – dann kann ich mich damit sehr gut identifizieren“, erklärt er in der BBC-Dokumentation „A Royal Team Talk: Tackling Mental Health“.

Der Schmerz lasse sich mit keinem anderen Gefühl vergleichen. "Du weißt, dass es in deinem Leben sehr schwierig sein wird, etwas zu finden, das einen noch größeren Schmerz auslösen könnte“, gibt der dreifache Papa zu. Seine Mutter Diana spielt bis heute noch eine sehr große Rolle in seinem Leben. So berichtete der 36-Jährige sogar, dass er während seiner Hochzeit mit die Anwesenheit seiner Mutter gespürt habe...