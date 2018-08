Prinz William: Überraschende Enthüllung! Das hätte niemand gedacht

Reddit this

Huch, so haben wir den Prinzen ja noch nie gesehen! Obwohl der älteste Sohn von eigentlich für seine souveräne und selbstsichere Art bekannt ist, wirft eine überraschende Enthüllung nun ein ganz neues Licht auf den Royal!

Prinz William: Er ist anders als viele denken

Obwohl es gewohnt ist, dass er im Rampenlicht steht, soll der Mann von Herzogin Kate manchmal unsicherer sein, als viele vielleicht vermuten. Dies will zumindest Royal-Biographin Penny Jr. wissen. In einer "ABC"- -Doku, welche in Kooperation mit "People" produzierte wurde, heißt es: "Er ist stets ein bisschen unbeholfen." Welch Überraschung! Sein Bruder Harry soll hingegen das absolute Gegenteil sein...

Prinz William und Prinz Harry sind grundverschieden

Obwohl die beiden Prinzen zusammen aufwuchsen, soll von Unbeholfenheit bei Harry jede Spur fehlen. So heißt es weiter: "Harry bringt dich innerhalb von Sekunden zum Lachen. Er macht auch mal einen Witz auf seine Kosten oder auf deine. Es ist, als würde man mit einem ganz normalen Menschen sprechen." Ob Harry seinem Bruder in "Lockerheit" wohl noch ein wenig Nachhilfe gibt? Wir können gespannt sein...