William & Kate: Der Prinz hatte Zweifel an der Vaterschaft

Prinz William sprach bereits letztes Jahr über seine anfänglichen Probleme in seiner neuen Rolle als Vater. So berichtet er gegenüber "Vietnam TV", dass ihn seine Ehefrau dabei unterstützt hat, sich in sein neues Aufgabenfeld besser einzufinden. William verrät: "Ich bin sehr froh, dass ich die Unterstützung von Catherine habe. Sie ist eine fantastische Mutter und eine tolle Ehefrau." Mittlerweile scheint William alle Selbstzweifel überwunden zu haben. Auf Fotos der königlichen Familie wird deutlich: William ist ein echter Bilderbuch-Papa!