Prinz William & Herzogin Kate: Geheimes Ritual! Das machen sie vor jeder Reise

William und Kate haben ein Reise-Ritual

Bei einem Event in Großbritannien soll William einem Fan erzählt haben, wie er seine Kinder mit einbezieht und auf die Reise vorbereitet. "Sie fragen uns immer, wohin wir gehen. Und wir zeigen ihnen, wo wir auf der Landkarte sind", soll er laut "People" gesagt haben. So wissen seine Sprösslinge immer genau, welches Land und welche Stadt sie mit ihren Eltern bereisen. Mittlerweile ist der Karten-Check sogar zu einem richtigen Ritual geworden!

Die Familie hat schon einige Länder zusammen besucht. Um die Flugreise so angenehm wie möglich zu gestalten, dürften Kate und William für genügend Unterhaltung und Beschäftigung im Flugzeug sorgen. So hat die Herzogin einst verraten, dass ihre Kids total gerne malen. Buntstifte dürfen während der Reise also definitiv nicht fehlen!