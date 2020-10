Prinz William & Herzogin Kate: Großes Drama um ihre Kinder!

Wie Prinz William nun verrät, ist er in großer Sorge, dass seine Kinder bald realisieren, wie gefährdet unsere Umwelt ist. So erklärt er gegenüber "ZDF": "Ich gebe zu, ich kämpfe manchmal damit, optimistisch zu bleiben, weil ich fürchte, dass meine Kinder bald herausfinden, in welch gefährlicher und schwieriger Lage sich unsere Umwelt befindet. Als Eltern kommt da sofort das Gefühl auf, dass man seine Kinder im Stich lässt." Wow! Ehrliche Worte, die Williams tiefste Gedanken zum Ausdruck bringen. Ob sich der Prinz in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art zu Wort meldet? Wir können gespannt sein...