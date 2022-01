Prinz William & Herzogin Kate: Jetzt kehren auch sie London den Rücken!

Die beiden Royals denken darüber nach sich ein neues Zuhause auf dem Land suchen - und das auch am liebsten in unmittelbarer Nähe. Angeblich schwebt ihnen da Windsor oder Umgebung vor, was nur 30 und 45 Minuten vom Kensington Palast entfernt wäre. Aktuell soll sogar der Landsitz Fort Belvedere, einstiges Liebesnest von Edward VIII. und Wallis Simpson, ein heißer Anwärter bei der Suche nach einer neuen royalen Bleibe sein.

Für Williams Familie die Ideale Lage, denn damit wären sie ganz nah an Schloss Winsor, wo Queen Elizabeth II. residiert und auch Kates Eltern Carole und Michael Middleton wohnen unweit in Bucklebury, was etwa 20 Kilometer von Windsor entfernt ist. Auch für die Kinder ist das Aufwachsen auf dem Land gewiss keine schlechte Abwechslung. Bleibt abzuwarten, ob die Royals diesen Schritt tatsächlich gehen werden.

