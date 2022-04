Prinz William & Herzogin Kate: Jetzt setzten sie der Queen ein freches Ultimatum

Das Maß ist voll: Sein Onkel muss weg! Vor allen Prinz William (39) ist entsetzt, dass sich der der Vergewaltigung bezichtigte Andrew (62) noch bei der Königin blicken lässt. Sie sogar zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip († 99) in die Kirche begleitete. Nun will Andrew auch noch an den Feiern zum Platin-Jubiläum seiner Mutter vom 2. bis 5. Juni dabei sein, obwohl ihm das nach dem Entzug aller Ämter nicht mehr zusteht. Das brachte für William und Kate (40) das Fass zum Überlaufen. Sie befürchten, dass Onkel Andrew zurück in den finanzstarken Schoß der "Firm" will. Und die Queen (96) scheint ihrem Lieblingssohn grünes Licht zu signalisieren …

Auch interessant