Prinz William & Herzogin Kate: Jetzt zeigen sie es allen!

Wenn da mal nicht die Herzen aller Royal-Fans höher schlagen. So groß sind die kleinen Thronfolger schon geworden! Einfach nur Zucker, wie sie alle fünf verschmitzt in die Kamera lächeln. Auch in den Kommentaren unter dem Instagram Post, kommen ihre Anhänger nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Einige Stimmen lauten: "Wonderful picture. The kids are growing soo fast", "Beyond precious! So much love and joy in this picture. Thank you for sharing it with us all." oder "The most beautiful Christmas present from our beloved Duke and Duchess of Cambridge". Bei so viel Zuspruch, bleibt nur zu hoffen, dass sich die royale Familie doch auch in Zukunft öfter mal zu solch einem putzigen Familienfoto hinreißen lässt.

Auch von Charlène von Monaco erhoffen sich Fans bald mal wieder ein paar gute Neuigkeiten. Wie steht es wirklich um sie und ihre Ehe mit Fürst Albert? Mehr dazu im Video: