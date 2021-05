Prinz William & Herzogin Kate: Kehren auch sie London für immer den Rücken zu?

Wie Prinz William nun offenbart, gehört sein Herz Schottland. So wie die Queen, genießt es auch Prinz William seine Zeit auf dem schottischen Wohnsitz der royalen Familie in Schloss Balmoral zu verbringen. William erklärt laut "Brisant" über seine tiefen Verbundenheit zu Schottland: "Mit Schottland verbinde ich einige der schönsten wie auch traurigsten Momente meines Lebens. Ich war in Balmoral, als ich erfuhr, dass meine Mutter tot ist. Und in den dunklen Tagen der Trauer danach habe ich in der schottischen Natur Trost gefunden. So hat sich eine für alle Zeiten tiefe Bindung zu Schottland entwickelt." Er ergänzt: "Ich habe hier in Schottland vor genau 20 Jahren Catherine getroffen. Ich muss nicht betonen, dass die Zeit, in der du deine künftige Frau kennenlernst, immer einen besonderen Platz im Herzen hat. George, Charlotte und Louis wissen, wie sehr uns Schottland am Herzen liegt." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von William gewähren.

Doch könnte sich der Prinz auch vorstellen, mit einer Familie nach Schottland zu ziehen? Wohl kaum! Schließlich ruhen alle Hoffnungen der britischen Krone auf William und Kate und es ist kein Geheimnis, wie verantwortungsvoll die beiden ihre royalen Aufgaben erledigen. Ihre Anhänger können also unbesorgt sein: Schottland bleibt für William sicherlich bei jedem Besuch ein besonderer Zufluchtsort, wird aber nie seine Heimat werden.