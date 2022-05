Prinz William & Herzogin Kate: Nun auch sie! Harter Bruch mit Queen Elizabeth

Werden sie es nun Prinz Harry und Herzogin Meghan gleichtun und dem royalen Königshaus den Rücken kehren? So drastisch werden William und Kate erst einmal nicht vorgehen. Sie wollen die Monarchie nur etwas modernisieren und gehen das wohl erst einmal in kleinen Schritten an. So wollen sie sich in Zukunft mit ihrem Vornamen ansprechen lassen, wie der Insider weiter ausplauderte. Wie Prinz William und Herzogin Kate danach mit der Modernisierung fortfahren wollen, bleibt abzuwarten.

Auch bei Harry und Meghan ist die Zukunft ungewiss. Mehr zu den Scheidungs-Gerüchten erfährst du im Video: