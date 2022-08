Prinz William & Herzogin Kate: Radikaler Neuanfang! Er lässt die Vergangenheit hinter sich

William wagt einen Neuanfang

Für Prinz William soll dies besonders wichtig gewesen sein, denn die Schule ist nur 15 Autominuten von dem neuen Familiendomizil entfernt. Wie "The Sun" berichtet, will er seine Kinder von nun an jeden Tag selbst zur Schule bringen. Das sei dem 40-Jährigen besonders wichtig gewesen!

Trotzdem werden Kate und William mehrmals in der Woche nach London fahren müssen, um dort zu arbeiten. Schlimm ist das allerdings nicht, denn für den Prinzen steht das Wohlergehen seiner Kinder im Vordergrund. Und für sie ist es eben schöner, wenn Papa mehr Zeit für sie hat und sie zur Schule bringen kann.

Als Kind soll William sich sehr isoliert von seiner Familie gefühlt haben. Seine Kinder sollen diese Erfahrung nicht machen müssen...

