Prinz William & Herzogin Kate: Reise in die USA - Sie wollen mit Harry reden

Die vergangenen Monate waren bei den Windsors ganz schön turbulent. So sorgten Harry und Meghan mit ihren Enthüllungsinterviews für reichlich Kopfzerbrechen im Königshaus! Die beiden äußerten dabei nicht nur schwere Vorwürfe gegen die Krone, sondern berichteten ebenfalls darüber, wie sehr sie in ihrer Zeit als Royals litten. Das dadurch vor allem die Wogen zwischen Harry und William immer tiefer wurden, ist selbstredend. Doch jetzt die Wende! Wie es nämlich heißt, soll William mit Harry das Gespräch suchen. Eine Palast-Quelle soll gegen "Daily Star" offenbart haben, es gäbe "einen gemeinsamen Willen, die Dinge anzupacken. William und Kate wollen Lili kennenlernen und sie haben sich darauf geeinigt, dass es nur fair ist, wenn sie Harry und Meghan in deren Zuhause besuchen." Wann die beiden diesen Plan in die Tat umsetzten, ist allerdings noch nicht bekannt. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für die royale Familie weiter geht...