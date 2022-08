Prinz William & Herzogin Kate: Schlimmer Zoff um ihre drei Kinder

Prinz William und Herzogin Kate ziehen um. Sie werden im September ins Adelaide Cottage in Windsor ziehen. Für sie und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis beginnt damit ein ganz neues Leben. Nicht nur, dass sie sich von ihrer ehemaligen Nanny Maria Borrallo trennen, die Kids werden in knapp einer Woche auch eine neue Schule besuchen, die Lambrook School in Berkshire.

Und genau dieser Schulwechsel macht jetzt schon schlechte Stimmung...