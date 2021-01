Prinz William & Herzogin Kate: Skandal um das royale Ehepaar! Ihr guter Ruf ist ruiniert!

Vom 6. bis zum 8. Dezember reisten Herzogin Kate und Prinz William quer durchs Königreich, um den Helfern während der Corona-Krise zu danken. Eigentlich eine schöne Idee! So zeigen Kate und William absolute Präsenz und ließen damit definitiv eine Reihe von Fan-Herzen höher schlagen lassen. Doch wie es scheint, kam diese Reise nicht bei allen gut an. So müssen sich Herzogin Kate und Prinz William nun einer Reihe von bitterbösen Vorwürfen stellen...