Prinz Harry und Herzogin Meghan: Die ersten Baby-Fotos!

Rosiger Mund, Stupsnase, wache Augen - es sind die ersten Bilder der neugeborenen Meghan. Die Frau von , die am 4. August 1981 das Licht der Welt erblickte, war von Anfang an ein Sonnenschein. Ihr Onkel Joseph Johnson (69) öffnete nun das süße Baby-Tagebuch der heutigen Herzogin von Sussex. Was wir sehen, ist einfach nur bezaubernd: Meghan wenige Stunden alt mit ihrer Mama Doria (62), Meghan bei ihrer Ankunft zu Hause wenige Tage alt mit Oma Jeanette Johnson († 2000), die ersten Steh- und Gehversuche, das erste Fotoshooting.

More exclusive - and enchanting - pictures of the Duchess of Sussex as a toddler in today’s #DailyMail https://t.co/kGncxjmFan — Rebecca English (@RE_DailyMail) 15. April 2019

Mal ehrlich, das ist doch zum Dahinschmelzen, oder? Und: Es macht Lust auf mehr. Denn jetzt möchte man auch die ersten Momente des „Baby Sussex“ miterleben. So nennen Meghan und Prinz Harry (34) nämlich bislang ihr kleines Wunder für die Öffentlichkeit.

Meghan und Harry wollen ihr Baby schützen

Doch wann uns die frischgebackenen Eltern zum ersten Mal ihr Baby-Tagebuch präsentieren, dürfte ein Geduldsspiel für alle Mitfiebernden sein. Denn: Das Paar will alles rund um die Geburt privat halten. Die beiden freuen sich aber darauf, „die aufregende Nachricht mit jedem zu teilen, wenn wir die Gelegenheit hatten, im Privaten als neue Familie zu feiern“.

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Ihr Baby ist in Gefahr!

Das erste Foto, so vermutet man, wird auf ihrem neu erstellten -Account zu sehen sein. Und während Meghan in einfachen Verhältnissen in Los Angeles groß wurde, wird ihr Baby in vornehmer und ländlicher Idylle im Frogmore Cottage in Windsor aufwachsen. Beschützt, behütet, geliebt. So wie einst Meghan. Nur jetzt ist es die Herzogin selbst, die in ihrem Album die ersten Stunden, das erste Lachen, die ersten Schritte von Baby Sussex aufbewahrt.