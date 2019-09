Prinz William und Prinz Harry: Großer Krach!

„Meghan und Harry ziehen den königlichen Namen in den Schmutz mit ihrem unhöflichen und egoistischen Verhalten. habe keine andere Wahl als sich auf die Seite der Königlichen Familie zu stellen“, schildert ein Insider die aktuellen Geschehnisse...

„Die Queen und Charles lehren William, was auf ihn zukommt und wie er regieren soll, wenn sie nicht mehr da sind. William nimmt das alles sehr ernst. Er weiß, es ist eine große Verantwortung und will einen guten Job machen. [...] William ist wütend, dass Harry es so schwer für ihn macht, die nächste Generation der mit so viel Respekt wie möglich an die Spitze zu bringen. Es ist zu einem riesigen Krach zwischen den Brüdern gekommen“, berichtet der Insider weiter.

Die negativen Schlagzeilen der vergangenen Monate über und haben da nicht geholfen. „William schämt sich dafür, wie sie sich benehmen. [...]

Nach Dianas Tod schworen er und Harry, Dianas Vermächtnis positiv weiter zu führen. Aber es ist fast unmöglich für ihn mit all den Feuern, die William wegen der beiden hat löschen müssen“, heißt es aus Insiderkreisen.

Prinz Harry soll es derweil nicht passen, dass einen so positiven Stand in der Öffentlichkeit habe und von allen gelobt werde, wohingegen seine Frau von allen Seiten angefeindet würde. „Natürlich ist er eifersüchtig, dass Meghan nicht in demselben Licht gesehen wird. Es ist ein riesiger wunder Punkt.“