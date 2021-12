Prinz William & Prinz Harry: Jetzt eskaliert der Brüderstreit!

Zum Andenken an Prinzessin Diana und ihres stetigen Einsatzes für humanitäre Zwecke wurde 2017 der "Diana Award" das erste Mal anlässlich ihres 20. Todestages verliehen. Damals traten ihre beiden Söhne Prinz William und Prinz Harry noch Seite an Seite auf und übergaben den Award gemeinsam persönlich an die Preisträger - so wie es sich ihre verstorbene Mutter bestimmt gewünscht hätte. Ein Jahr später heiratete Prinz Harry dann jedoch seine Meghan und alles änderte sich. Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass der brüderliche Frieden ein für alle Mal Vergangenheit ist. Nun schaffen sie es nicht mal sich zu Ehren ihren Mutter zusammenzureißen...